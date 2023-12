Hvad er Team365 CRM? Team365 CRM er en cloud-baseret, integreret platform til administration af kunderelationer, der imødekommer behovene hos virksomheder og industrier af alle størrelser og typer. Over 150.000 virksomheder over hele verden bruger Team365 CRM til at opbygge varige kunderelationer og maksimere teamets produktivitet. Vores udvidede support til telefon, e-mail, live chat og personlige møder gør Team365 CRM til det mest tæt integrerede system på markedet. Team365s AI-drevne salgsassistent, AI leverer avancerede fortolkninger, løsninger og forudsigelser til sælgere. Dit salgsteam kan bruge mere tid på at sælge i stedet for at indtaste data ved hjælp af workflowautomatisering, leadscoring, realtidsnotifikationer og indbygget gamification. Vores nøglefunktioner omfatter: - Lead Management - Workflow Automation - Avanceret analyse - Proces Management - Marketing Automation - Pipeline Management Automatiser rutinemæssige salgs-, marketing- og supportfunktioner ved hjælp af Team365 CRM, hvilket giver dig mere tid til at koncentrere dig om dine kunder. Skab optimerede arbejdsgange, der hjælper dig med at reducere manuel dataindtastning, eliminere redundanser og fremskynde din overordnede proces. Fremskynd dit salgsteams produktivitet med nøjagtige prognoser for potentielle indtægter, og brug produktivitetsspil til at overskride dine salgskvoter. Konfigurer flere valutaer, brug AI-forudsigelser til at prioritere kundeemner og aftaler, der sandsynligvis vil konvertere, og spor besøgende på webstedet for at konvertere flere kundeemner. Få dine marketing- og salgsteam på samme side. Generer nye kundeemner, udfør målrettede e-mailmarketingkampagner, og sammenlign annonceudgifter med salgsindtægter ved hjælp af Google Ads-integrationen. Din sikkerhed er vores topprioritet. Vi forstår, at enhver organisation skal finde den rette balance mellem at beskytte deres kunders data og give medarbejderne frihed til at få deres arbejde udført. Team365 CRM lykkes med at opfylde begge disse krav.

Websted: team365.io

