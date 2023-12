Tapdesk er et CRM- og kundeemnesøgningsværktøj designet til at strømline salgsprocessen i enhver salgsorganisation, hvilket giver mere tid og energi til at afslutte handler. Det er et værktøj bygget til sælgere og organisationer med salgsteam. Tapdesk er drevet af kunstig intelligens, og vores maskinlæringsalgoritme giver dig relevante data for at øge din produktivitet og reducere spild. Vi har en unik søgefunktion, der giver brugerne mulighed for at finde beslutningstagere og potentielle kunder baseret på flere kriterier.

Websted: tapdesk.io

