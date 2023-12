Rolldog CRM

Rolldog er en Customer Relationship Management (CRM) løsning, med fordelene ved Sales Enablement samlet i én. Rolldog hjælper virksomheder med at administrere deres kunderelationer, mens de proaktivt sporer og scorer kundeemner og muligheder for at hjælpe med at øge omsætningen, øge salgs- og marketingeffektiviteten. Rolldog tilbyder også en suite af CRM-relaterede løsninger, herunder et Lead and Opportunity Management-modul designet til at hjælpe virksomheder, der allerede kører et CRM, til drastisk at forbedre den måde, de kvalificerer, administrerer, scorer og lukker muligheder - alt dette kan konfigureres specifikt til hver erhvervslivet og deres behov. Det er Rolldogs evne til at hjælpe med at kvalificere og administrere muligheder fra 'lead to close', der virkelig adskiller os.

Websted: rolldog.com

