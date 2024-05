RoboHead er en projektstyringssoftwareløsning - designet til marketing- og kreative fagfolk - for at hjælpe teams med at fokusere på deres medarbejdere, deadlines og kreative leverancer. RoboHead har alt, hvad du behøver for at skabe fantastisk arbejde på ét sted: tidsplaner, budgetter, leverancer, online korrektur, undersøgelser, rapporter, aktivstyring og mere.

Kategorier : Business Projektledelsessoftware

Websted: robohead.net

