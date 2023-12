Mately er et simpelt værktøj, der hjælper enkeltpersoner og små teams med at administrere deres kontakter. Vores mission er at tilbyde teams muligheden for at udnytte deres største aktiv - deres kontakter - med en enkel og letanvendelig app. Vores mål er at blive referenceløsningen både for folk, der har brug for personlig CRM og for teams, der skal arbejde med mange kontakter (startups, investorer, HR/rekrutterere, sælgere, PR/marketing/event managere mv.).

Websted: mately.io

