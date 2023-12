TalentNest er en alt-i-én-ansøgersporingssoftware, der hjælper rekrutterings- og ansættelsesledere med at tiltrække, udvælge og ansætte bedst præsterende medarbejdere. Vores software er med dig hele vejen. Vi gør det nemt for dig at udsende job, rangere og spore ansøgere og udnytte de væsentlige data, du har brug for til at drive din HR-afdeling! Både kandidater og ansættelsesledere elsker at bruge vores sømløse og responsive grænseflade.

Websted: talentnest.com

