pr.co bygger smukt designede onlineredaktioner og software for at hjælpe PR-teams med at øge medieeksponeringen og brandbevidstheden og opbygge et positivt omdømme. Vores online-redaktioner får din virksomheds milepæle til at skinne og gør det nemt for enhver interessent, fra journalister til investorer, at forbinde med dit brand. Vores software hjælper kommunikationsteams med at publicere nyheder (CMS), administrere kontakter (PR CRM), sende sporede e-mails (distribution), administrere komplekse redaktionelle arbejdsgange (samarbejdsplatform), hoste og streame virtuelle begivenheder og øge indgående PR. pr.co er det foretrukne valg for socialt bevidste brands og B Corps - vi er stolte af at arbejde med WeTransfer, Shimano, Dolby, VanMoof, Ace og Tate og Doctors without Borders. Vi tilbyder vores tjenester gratis til NGO'er.

