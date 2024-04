PR-software og vejledning til at få den eksponering, du har brug for for at vokse din virksomhed. Ræk ud ved at vide, at en journalist passer godt til din historie. Vores software giver dig mulighed for at finde de mest relevante journalister, publikationer, pressemuligheder, podcasts og ødelagte links, så du kan pitche med tillid. Vores PR PRO-program træner dig til at anvende de bedste strategier og taktikker, så du begynder at generere ensartet eksponering på en løbende basis. Søg Vores søgemaskiner viser de mest relevante journalister, indhold og pressemuligheder med en dedikeret søgekanal for hvert fokus. Outreach Brug præ-udfyldte pitch-skabeloner, der giver de højeste åbne- og svarfrekvenser. Spor dine pitchanalyser baseret på indsigt fra vores 5.000+ brugere. Vejledning Få dit PR-pitch til at skille sig ud fra dine konkurrenter ved at bruge unikke samtalestartere og PR-taktikker, alt sammen forklaret i vores PR-træningsvideoer og vejledning på platformen.

Kategorier :

Websted: justreachout.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med JustReachOut. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.