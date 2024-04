Chainwire er en newswire-syndikeringstjeneste til kryptovaluta- og blockchain-industrien. Designet til cryptocurrency-projekter, blockchain-virksomheder, børser, investeringsselskaber og PR-bureauer, tillader Chainwire, at pressemeddelelser udgives samtidigt på tværs af hypermålrettede kryptomedier. Hvem er vi? Chainwire er udviklet af et erfarent PR-team med veletablerede medieforbindelser, hvilket giver dig en direkte linje til dit målmarked. Efter at have opereret på frontlinjen af ​​crypto newswire-branchen i årevis, har vi knyttet forbindelser til alle større udgivere i branchen. Hvordan arbejder vi? Når du har indsendt din pressemeddelelse på Chainwire, gennemgår vores redaktionsteam dit indhold og giver dig deres indsigt. Efter at have arbejdet i krypto- og blockchain PR-området i mange år, ved vi, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre din PR mere kraftfuld, relevant og kortfattet. Derefter sker magien, da din pressemeddelelse syndikeres til hypermålrettede krypto- og blockchain-medier, direkte gennem Chainwires integration. Når PR er distribueret, kan du analysere resultater i næsten realtid. Hvorfor Chainwire? Automatiseret distribution sparer dig tid og kræfter, med Chainwires service, der sætter dine historier på forsiden af ​​alle de kryptomediesider, der betyder noget.

Kategorier :

Websted: chainwire.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Chainwire. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.