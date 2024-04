iCrowdNewswire blev grundlagt i 2015 af et team af tidligere ledende medarbejdere fra Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones og andre førende finansielle og corporate nyhedsorganisationer. Med tusindvis af pressemeddelelser offentliggjort og distribueret dagligt, er konkurrencen på et rekordhøjt niveau. iCrowdNewswire adskiller sig fra konkurrenterne ved at forbedre traditionelle udgivelsestjenester, tilføje premium- og nichedistributionsfunktioner med de nyeste AI-teknologier, geografisk og demografisk målretning, AI-baserede oversættelser, kurateret e-mail-distribution, levering til premium-databaser og yderligere distribution gennem digitale stemmeassistenter som f.eks. Amazon Alexa for at nå dit publikum direkte, øjeblikkeligt øge din brandbevidsthed og forbedre dine konverteringer. Med vores innovative, brugervenlige produkter kan du forstærke rækkevidden af ​​din pressemeddelelse. ReleaseLive fra iCrowdNewswire revolutionerer traditionel pressemeddelelsesdistribution ved at tilføje annoncedrevet distribution drevet af Google, Taboola, Facebook, Instagram og LinkedIn for at booste din udgivelse. iCrowd markedsfører effektivt din udgivelse ved at kombinere betalt social og digital mediedistribution for at tage din udgivelse til nye højder og levere målrettet ROI med reel analyse af din kampagne, der giver handlingsvenlig rapportering.

