Faselis Growth giver små virksomheder en nem måde at sende pressemeddelelser direkte til nationale og lokale medier hurtigt. I modsætning til mange andre tjenester i kategorien tilbyder Faselis Growth let synlige segmenterede medielister, en pressemeddelelsesskabelon, der er lige så enkel at udfylde, som den er at redigere, og leveringsrapportering i realtid. Alt sammen til en pris, der er 70 % mindre end konkurrenterne.

Kategorier :

Websted: faselisgrowth.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Faselis Growth. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.