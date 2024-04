MarketersMEDIA Newswire er et pressemeddelelsesfirma, der hjælper virksomheder med at nå internationale nyhedsbureauer og publicere på velrenommerede medier, herunder APNews, MarketWatch, Yahoo! Nyheder, AsiaOne og mere end 500 flere medieendepunkter. Med teknologiens kraft og deres engagement i kundetilfredshed giver MarketersMEDIA en intuitiv og strømlinet oplevelse med indsendelse af pressemeddelelser for at hjælpe virksomheder med at opnå branding og forretningsmæssig effekt.

