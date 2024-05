RAIDLOG.com er en projektstyringsløsning, der hjælper virksomheder med at spore og styre risici, handlinger, problemer og beslutninger relateret til deres projekter og porteføljer. I modsætning til andre PM-værktøjer, der fokuserer på planlægning, er RAIDLOG.com specifikt designet til at hjælpe de 16 millioner projektledere over hele verden med at udføre projekter med succes ved at adressere de grundlæggende årsager til projektfejl.

Kategorier : Business Projektledelsessoftware

Websted: raidlog.com

