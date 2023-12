ContractKen hjælper sine kunder med at håndtere risici i deres kontrakter. Vi hjælper advokater og andre fagfolk med at skalere deres ekspertise inden for kontraktgennemgang og -forhandlinger ved hjælp af AI-drevet playbook-automatisering (inden for Microsoft Word). Vores Analytics Dashboards bruges af kunder til at spore, visualisere og forstå risici i deres kontraktlager.

Websted: contractken.com

