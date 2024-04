Paage.io bruges af tusindvis af AE'er til at lukke handler hurtigere. Det hele starter med en "Paage", som er en mini-landingsside, du kan dele med din køber, som indeholder alle de ressourcer, de skal bruge for at pitche dig internt. I stedet for lange e-mails med vedhæftede filer, der forsvinder i indbakken, send en side over og bring dit produkt til live.

