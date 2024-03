I går var salget et kaos af endeløse e-mail-streams, mistede vedhæftede filer, handlingsplanregneark og overvældede udsigter, der blev mørke. I dag foregår salget med Valuecase. Så kundeemner kan bevæge sig hurtigere, og sælgerne ved endelig, om en mulighed stadig er i bevægelse. Salgs- og kundesuccesteams i alle størrelser vælger Valuecase for at engagere kunderne, forenkle samarbejdet og afdække aldrig sete indsigter undervejs. Dokumenter? Gensidige handlingsplaner? Reklamer? Med Valuecase er de alle i ét smukt rum, som deles med kundeemner med blot et klik. Fra første kontakt med dit produkt, til salget, til onboarding og videre.

