DealLab.io konsoliderer hele aftaler i én samarbejdsplatform, mens den får viden om "hvordan" man kan fremme aftaler og "hvad" man skal gøre for at lukke dem. Afdække røde flag og handle risici og undgå utallige timer brugt på rodet e-mail-tråde og forældede filer. Strømline kommunikation for altid at have interessenter på linje og ansvarlige. Øg gevinstraten og reducer tiden til indtjening på tværs af salgsteams med øget aftalesynlighed, organisatorisk bedste praksis, veletablerede næste trin og gensidige handlingsplanskabeloner.

Kategorier :

Websted: deallab.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med DealLab. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.