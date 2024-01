Salgsteams – kort sagt, ALIGNED er et digitalt salgsrum – en samarbejdsplatform for dit team og dine købere. Det giver dig mulighed for at orkestrere komplekse handler, øge køberengagementet og forkorte tiden til værdi. Hvordan? Aligned strømliner al din kundekommunikation, indhold, processer og værktøjer i ét personligt kundearbejdsområde (Ja, virkelig). Ikke mere at jagte e-mails uge efter uge - det er kun ét link, der fører til ét digitalt rum, styrer dem alle. Du får også adgang til aldrig før set indsigt ved at afdække blinde vinkler i kunderejsen – hvilket i sidste ende hjælper dig med at få mere kontrol, engagere alle interessenter, forbedre effektiviteten og ... lukke flere aftaler hurtigere. Vores værktøj er smukt, nemt at bruge og har en gratis prøveperiode, ingen kreditkort eller prøveperiode - tilmeld dig Aligned i dag og se selv.

Websted: alignedup.com

