Vi introducerer OneMob - den ultimative alt-i-en platform til at skabe, dele og spore smukke mikrosider på få sekunder! Uanset om du er inden for salg, marketing, kundesucces, eller du er en indholdsskaber, har OneMob alt, hvad du behøver for at øge din opsøgende rækkevidde og fange mere opmærksomhed, engagement og svar. Med OneMobs kraftfulde mikrositebuilder, indholdsuploader og administrationsfunktioner kan du nemt oprette fantastiske, tilpassede mikrosites, der fremviser dit brand og dit indhold på en professionel og engagerende måde. Du har adgang til en bred vifte af skabeloner og taggingmuligheder for at tilpasse dine mikrowebsteder, så de matcher dit brand og målretter mod din målgruppe. Men det er ikke alt - OneMob er spækket med funktioner, der hjælper dig med at oprette, dele og spore dit indhold som en professionel. Du kan oprette videoer på farten med OneMobs mobil-, web- og skærmoptager og bruge den indbyggede script-teleprompter og videoredigeringsværktøjer til at perfektionere dit indhold. Plus, med videogodkendelser og engagementssporing kan du se præcis, hvordan dit publikum interagerer med dit indhold og justere din strategi i overensstemmelse hermed. OneMob integreres problemfrit med din eksisterende teknologistak, inklusive CRM-integration til Salesforce, Dynamics, Hubspot og mere, og indholdsintegration med Zoom, Google Drive, Box og Dropbox. Med et indbygget plugin til Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce og InsideSales kan du nemt oprette og dele indhold direkte fra dine foretrukne e-mail- og salgsværktøjer. Og det bedste er, at du kan komme i gang med OneMob gratis! Vores gratis abonnement giver adgang til mange af vores kernefunktioner, så du kan prøve OneMob risikofrit og se, hvordan det kan transformere dit indholdsspil. Du skal blot besøge onemob.com for at tilmelde dig og komme i gang i dag!

Kategorier :

Websted: onemob.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med OneMob. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.