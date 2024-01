SP_CE tilbyder digitale rum, hvor du trygt kan invitere folk, dele indhold og samarbejde. Alt imens du opnår handlingsorienteret indsigt om dine køberes rejse. Vores kunder har typisk tre ting til fælles: 1. Lange salgscyklusser 2. Flere kontakter for at lukke en handel, mange interessenter både internt og på købersiden, der skal have ensretning. 3. Meget indhold at dele i salgsprocessen. SP_CE bruges normalt til markedsføring, salg og kundesucces af virksomheder i B2B. Med platformen kan du: – Skabe DIGITALE RUM mellem din organisation og andre – SIKKERT DELE INDHOLD og samarbejde med alle interessenter, samtidig med at du forbliver compliant – Få AKTIV INDSIGT til at følge op og træffe datadrevne beslutninger I SP_CE håndterer du hele købers rejse i B2B . Opret dedikerede rum til dine produkter eller kunder, og hold styr på processen fra det første touchpoint, indtil aftalen er underskrevet og videre. Nyd funktioner som: - Produktshowroom, der viser styrken af ​​dit tilbud - Simple træk og slip byggeklodser for nemt at skabe smukke showrooms i skala - Kundeengagement dashboard og notifikationer - Delte opgaver mellem dig og kunden - Delte dokumenter fra produktark og kontrakter - Interaktivt videomøde med smarte dagsordener - En smart tidslinje - Optagede, transskriberede og AI-analyserede møder - Videobeskeder - Salgsprocesskabeloner, der får dine sælgere til at arbejde på ingen tid - Højkvalitets sikkerhed og privatliv - CRM, Zoom og Teams integration - Adgangsniveaustyring - Offentlige, Registrerede eller Private rum

