Watchity er den mest komplette virksomhedsvideoplatform til at skabe professionelt udseende audiovisuelt indhold og onlinebegivenheder med en fremragende visuel og interaktiv oplevelse, der hjælper dig med at skille dig ud fra resten, maksimere publikumsengagementet og forbedre resultaterne af dine indholdsstrategier. Watchitys konkurrencefordel er dens unikke og omfattende kombination af datadrevne begivenheds- og indholdsstyringsfunktioner, professionel live- og on-demand videoproduktion, multi-kanal web, intranet og sociale medier distribution og publikumsengagement og interaktivitet. Watchity tilbyder specifikke løsninger til webinarer og interaktive begivenheder, streaming på sociale netværk og videooptagelse og redigering, der hæver indholdsniveauet og transformerer dem til mindeværdige oplevelser for at vække flere følelser i publikum og forstærke brandpositionering. SOCIAL VIDEO - Producer indhold og begivenheder til sociale medier: - Enkelhed og hastighed i produktion og distribution af livebegivenheder og audiovisuelt indhold. - TV-lignende video tilpasset hvert socialt netværk, med grafer, scener, overgange og meget mere. - Multistream på tværs af alle sociale mediekonti med tilpassede formater og ubegrænset kapacitet. - Generer klip fra live-udsendelsen og del dem nemt uden at vente på, at udsendelsen er færdig. WEBINAR & EVENTS - Opret interaktive og professionelle webinarer og begivenheder: - End-to-end styring af begivenheder med landingssider, registreringer, e-mailautomatisering, interaktion og rapportering. - Dynamisk, tv-lignende video med grafer, scener, overgange og meget mere. - Sikkert, brugervenligt og interaktivt begivenhedsrum med FullHD-streaming og visningskontroller. - Integrer kode for at integrere begivenhedslokalet på din egen hjemmeside eller portal og tilpasse det fuldstændigt med dit brand. CONTENT HUB - Optag, rediger og del videoer til din virksomhedsportal: - Upload dine videoer, tilføj tags, kategoriser i samlinger, beskyt dem og udgiv dem for dit publikum. - Optag videoer med dit webcam og rediger dem for at tilføje introer, billedtekster, baggrundsmusik og mere. - Integrerbar videoafspiller browserbaseret med adaptiv multibitrate-streaming og avancerede visningskontroller. - Videoanalyse for at opdage og analysere al information vedrørende publikums indholdsforbrug. Hvis du vil teste Watchity gratis, bedes du anmode om en gratis prøveperiode på: https://www.watchity.com/try-for-free/

Websted: watchity.com

