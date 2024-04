EventLive er en alt-i-en live streaming app og platform til begivenheder. Det giver brugerne mulighed for at gå live med deres smartphones eller professionelt udstyr og invitere gæster til at deltage fra enhver enhed. Det virker i ethvert land. Der er ingen begrænsning på antallet af seere, og videoen kan være tilgængelig on-demand i op til et år. Appen har en række funktioner, herunder muligheden for at pause og genoptage streamen, downloade og sikkerhedskopiere videoen og tilpasse begivenhedssiden med et logo, velkomstbesked og forsidebillede eller video. EventLive har priser pr. begivenhed, med rabatter til rådighed for køb af flere begivenheder. Der er intet abonnement. Det tilbyder en pengene-tilbage-garanti og ægte menneskelig støtte.

