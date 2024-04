myOnvent er en omfattende og innovativ onlinebegivenheds- og fællesskabsplatform med stor erfaring med at være vært for en lang række arrangementer online eller som en hybrid komponent til personlige begivenheder (akademiske konferencer, udstillinger og messer, virtuelle konferencer og mere). myOnvents platform kan bruges som en engangsbegivenhed, som et virtuelt mødested for brugere at henvise tilbage til 24/7/365 for at gennemgå alle arkiverede begivenhedsmedier, eller fuldt integreret i din virksomheds daglige kommunikation som en intern arbejdsplads. Vores kunder kommer fra forskellige baggrunde, lige fra store internationale virksomheder (Equinor, Visma), til lokale virksomheder og regionale rådhuse, til FN-agenturer (ITU) og meget mere.

Websted: myonvent.com

