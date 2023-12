En næste gen. B2B-procesfokuseret CRM med opgave- og salgsautomatisering - Livespace er en intuitiv og tilpasningsdygtig, cloud-baseret CRM-platform, bygget til professionelle af dem, der kender det. Strømlin din salgsproces, sæt mål, og hold alle dine kundeoplysninger opdateret. Ved at bruge dets tilpasningsdygtige leadscoringssystem og dets automatiserede salgsprocesser er Livespace-brugere i stand til at få mest muligt ud af hvert lead. Med sin åbne API for problemfri integration samt mobil-/tabletadgang giver Livespace sine brugere mulighed for at prioritere og bruge tid, hvor det betyder noget.

Websted: livespace.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Livespace. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.