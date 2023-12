Life360 Inc. er en San Francisco-baseret informationsteknologivirksomhed, der leverer lokationsbaserede tjenester, herunder deling og meddelelser, til forbrugere globalt. Dens hovedtjeneste hedder Life360, en app til sociale netværk for familien, der blev udgivet i 2008. Det er en lokationsbaseret tjeneste, der primært er designet til at gøre det muligt for venner og familiemedlemmer at dele deres placering med hinanden.

Websted: life360.com

