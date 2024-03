JetSend er et transaktionsbaseret e-mail-administrationssystem designet til at hjælpe virksomheder med at administrere, sende og spore digitale beskeder. Med JetSend kan udviklere integrere vores skræddersyede API i dine softwareplatforme og sikre, at vigtige transaktionsmeddelelser leveres til dine brugere. Ydermere kan JetSend spore leveringsanalyse på det personlige dashboard, så du kan overvåge ydeevnen af ​​dine vigtige transaktionsmeddelelser. Bedst til: JetSend er rettet mod teknologivirksomheder, der ønsker at integrere en pålidelig transaktionsmeddelelsesplatform i deres applikation uden at skulle bygge deres egen infrastruktur. Prisoversigt: JetSend-priser starter ved $8,00 baseret på forbrug pr. måned. JetSend tilbyder en gratis prøveperiode!

Websted: jetsend.com

