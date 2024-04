flex.bi er et business intelligence og rapporteringssystem, det er en fleksibel og nem måde at analysere og visualisere din virksomheds fremskridt. Et business intelligence-værktøj, der hjælper med at samle alle dine virksomhedsdata ét sted, spare tid på manuel datastyring, træffe beslutninger hurtigere og motivere dit team til at nå mål på en mere effektiv måde. Bedst til: Små og mellemstore virksomheder inden for ethvert felt, der har data forskellige steder (ERP-systemer, Excel eller andre filer) og har brug for et værktøj til at samle alle data på ét sted, visualisere dem og forberede sig til analyse. flex.bi-prisoversigt: flex.bi-priser starter ved 35 EUR/måned. flex.bi tilbyder en gratis prøveperiode. Se yderligere prisoplysninger nedenfor https://flex.bi/pricing/

