GoToMeeting er en web-hostet tjeneste skabt og markedsført af LogMeIn. Det er en softwarepakke til onlinemøde, skrivebordsdeling og videokonference, der gør det muligt for brugeren at mødes med andre computerbrugere, kunder, klienter eller kolleger via internettet i realtid. I slutningen af ​​2015 annoncerede Citrix planer om at udskille GoToMeeting-virksomheden som et selvstændigt datterselskab med en markedsværdi på omkring 4 milliarder dollars. I juli 2016 annoncerede Citrix og LogMeIn planer om at fusionere GoTo-produktfamilien.

Websted: gotomeeting.com

