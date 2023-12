SpringCM er en sikker cloud-platform, der administrerer salgskontrakter og alle typer dokumenter på tværs af desktop-, mobil- og partnerapplikationer som Salesforce. SpringCM styrer hele kontraktens livscyklus med avancerede arbejdsgange, der automatiserer manuelle opgaver og komplekse processer. SpringCM er bygget på sin egen cloud-infrastrukturplatform og er et indholdsleveringsnetværk for ydeevne, tilgængelighed og sikkerhed. Dets hovedkvarter ligger i Chicago, Illinois. I 2016 åbnede SpringCM to nye kontorer i San Francisco og London, og i 2018 åbnede SpringCM et kontor i Bukarest. Det har modtaget flest 5-stjernede anmeldelser af enhver Salesforce AppExchange-partner for Contract Management.Den 31. juli 2018 annoncerede DocuSign planer om at erhverve SpringCM for $220 millioner. Den 4. september 2018 købte DocuSign SpringCM Solution.

Websted: springcm.com

