Google Moon: Efter over tre årtier gør vi os endelig klar til at vende tilbage til Månen. For at hjælpe dig med at forberede dig og for at vække din appetit på udforskning, gik vi sammen med forskere ved NASA Ames Research Center for at bringe dig denne samling af månekort og søkort. Dette værktøj er en spændende ny måde at udforske historien om Apollo-missionerne, der stadig er den eneste gang, menneskeheden har sat foden på en anden verden.

