Google Mars: Dette kort over Mars, udgivet af Percival Lowell i 1895, var resultatet af mange år brugt på omhyggeligt at studere den røde planet gennem hans teleskop. Nu kan du gøre det samme via din webbrowser. I samarbejde med NASA-forskere ved Arizona State University har vi skabt nogle af de mest detaljerede videnskabelige kort over Mars, der nogensinde er lavet.

