scite er et værktøj, der bruges til at hjælpe forskere med bedre at opdage og forstå videnskabelige artikler via Smart Citations. Smart Citations giver brugerne mulighed for at se, hvordan en videnskabelig artikel er blevet citeret ved at angive konteksten for citatet og en klassifikation, der beskriver, om det giver understøttende eller kontrasterende beviser for den citerede påstand. Søg over 800 m Smart Citations.

