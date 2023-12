RefWorks® referencemanageren er perfekt til institutioner, der ønsker, at studerende og forskere skal producere bedre og mere præcise papirer. RefWorks forenkler processen med forskning, samarbejde, dataorganisering og skrivning ved at tilbyde et letanvendeligt værktøj til citering, bibliografi og referencehåndtering. RefWorks yder support døgnet rundt og giver biblioteksadministratorer mulighed for at definere institutionelle referencelistestile og analysere brug på tværs af institutionen.

Websted: refworks.proquest.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ProQuest RefWorks. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.