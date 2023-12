Google Sky: At rejse til stjernerne har aldrig været nemmere. For at hjælpe dig med at udforske de fjerne dele af vores univers, er vi gået sammen med astronomer på nogle af de største observatorier i verden for at give dig et nyt syn på himlen. Ved at bruge Google Maps giver dette værktøj en spændende måde at gennemse og udforske universet. Du kan finde positionerne af planeterne og stjernebillederne på himlen og endda se fødslen af ​​fjerne galakser som set af Hubble-rumteleskopet. Vi er særligt begejstrede for evnen til at se universet ved forskellige bølgelængder, for at se, hvordan det ville se ud, hvis vores øjne arbejdede i røntgenstråler eller infrarød. Mens du udforsker disse nye lag, kan du lege med gennemsigtigheden for at blande de forskellige bølgelængder og se, hvordan forskellige dele af universet lyser op ved forskellige bølgelængder. Hvis du er interesseret i, hvad der sker på himlen i aften eller i løbet af de næste par måneder, så tjek podcasts fra Earth and Sky eller søg efter positionen for din yndlingsplanet.

