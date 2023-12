Google Earth er et computerprogram, der gengiver en 3D-repræsentation af Jorden, primært baseret på satellitbilleder. Programmet kortlægger Jorden ved at overlejre satellitbilleder, luftfotografering og GIS-data på en 3D-klode, så brugerne kan se byer og landskaber fra forskellige vinkler. Brugere kan udforske kloden ved at indtaste adresser og koordinater eller ved at bruge et tastatur eller en mus. Programmet kan også downloades på en smartphone eller tablet, ved hjælp af en berøringsskærm eller stylus til at navigere. Brugere kan bruge programmet til at tilføje deres egne data ved hjælp af Keyhole Markup Language og uploade dem gennem forskellige kilder, såsom fora eller blogs. Google Earth er i stand til at vise forskellige slags billeder overlejret på jordens overflade og er også en Web Map Service-klient. For nylig har Google afsløret, at Google Earth nu dækker mere end 98 procent af verden og har fanget 10 millioner miles af Street View-billeder, en afstand, der kan cirkle jorden mere end 400 gange. Ud over Earth-navigation tilbyder Google Earth en række andre værktøjer gennem desktop-applikationen. Yderligere glober til Månen og Mars er tilgængelige, samt et værktøj til at se nattehimlen. Et flysimulatorspil er også inkluderet. Andre funktioner giver brugerne mulighed for at se billeder fra forskellige steder uploadet til Panoramio, oplysninger fra Wikipedia på nogle steder og Street View-billeder. Den webbaserede version af Google Earth inkluderer også Voyager, en funktion, der med jævne mellemrum tilføjer ture i programmet, ofte præsenteret af videnskabsmænd og dokumentarister. Google Earth er af nogle blevet set som en trussel mod privatlivets fred og den nationale sikkerhed, hvilket fører til, at programmet er blevet forbudt i flere lande. Nogle lande har anmodet om, at visse områder skal skjules i Googles satellitbilleder, normalt områder med militære faciliteter.

