National Aeronautics and Space Administration (NASA) er et uafhængigt agentur under den amerikanske føderale regering, der er ansvarlig for det civile rumprogram, samt luftfart og rumforskning.NASA blev etableret i 1958, efterfulgt af National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). Det nye agentur skulle have en udpræget civil orientering, der tilskyndede til fredelige anvendelser inden for rumvidenskab. Siden etableringen har de fleste amerikanske rumudforskningsindsatser været ledet af NASA, herunder Apollo Moon-landingsmissionerne, Skylab-rumstationen og senere rumfærgen. NASA støtter den internationale rumstation og overvåger udviklingen af ​​Orion-rumfartøjet, Space Launch System, kommercielle besætningskøretøjer og den planlagte Lunar Gateway-rumstation. Agenturet er også ansvarlig for Launch Services-programmet, som giver tilsyn med opsendelsesoperationer og nedtællingsstyring for ubemandede NASA-opsendelser. NASAs videnskab er fokuseret på bedre at forstå Jorden gennem Jordobservationssystemet; fremme heliofysik gennem indsatsen fra Science Mission Directorate's Heliophysics Research Program; udforske kroppe i hele solsystemet med avancerede robotterumfartøjer såsom New Horizons; og forsker i astrofysiske emner, såsom Big Bang, gennem de store observatorier og tilhørende programmer.

Websted: nasa.gov

