National Weather Service (NWS) er et agentur under USA's føderale regering, der har til opgave at levere vejrudsigter, advarsler om farligt vejr og andre vejrrelaterede produkter til organisationer og offentligheden med henblik på beskyttelse, sikkerhed og generelt Information. Det er en del af National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) filial af Department of Commerce, og har hovedkvarter i Silver Spring, Maryland, i Washington storbyområde. Agenturet var kendt som United States Weather Bureau fra 1890, indtil det vedtog sit nuværende navn i 1970. NWS udfører sin primære opgave gennem en samling af nationale og regionale centre og 122 lokale Weather Forecast Offices (WFO'er). Da NWS er ​​et agentur under den amerikanske føderale regering, er de fleste af dets produkter i det offentlige domæne og tilgængelige gratis.

