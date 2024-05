GoodSync er et backup- og filsynkroniseringsprogram. Det bruges til at synkronisere filer mellem to mapper, enten på én computer eller mellem en computer og en anden lagerenhed (f.eks. en anden computer, en flytbar disk, et flashdrev eller en smartphone) eller mellem en computer og en fjerncomputer eller server. GoodSync tillader, at den samme version af filer vedligeholdes på flere computerenheder. Med andre ord, når to enheder er synkroniseret, kan brugeren være sikker på, at den nyeste version af en fil er tilgængelig på begge enheder, uanset hvor den sidst blev ændret.

Websted: goodsync.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med GoodSync. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.