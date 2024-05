Fyle er en moderne udgiftsstyringsplatform, der giver revisorer mulighed for at strømline deres udgiftsregistreringsproces på deres eksisterende kreditkort. Fyle integrerer direkte med deres eksisterende Visa-, Mastercard- og American Express-kreditkort for at tilbyde realtidssynlighed i kreditkorttransaktionsdata, øjeblikkelige forbrugsmeddelelser via tekst og nem kvitteringsindsamling. Brugere kan indsende kvitteringer via tekst, og Fyle matcher kvitteringer automatisk, hvilket sikrer automatisk afstemning og hurtigere lukketid. Medarbejdere kan indsende udgifter fra hverdagsapps som tekstbeskeder, Gmail, Outlook, Slack, Teams og mere, eller bruge Fyles kraftfulde mobilapp til at tage billeder af kvitteringerne og indsende udgifter på farten. Fyle udtrækker, koder og kategoriserer automatisk data fra kvitteringer, kontrollerer for overtrædelser af politikker, allokerer dem til de rigtige projekter, budgetter og omkostningscentre og skubber data til regnskabssoftware som QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central og QuickBooks Desktop.

Websted: fylehq.com

