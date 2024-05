ExpenseOnDemand transformerer den måde, hvorpå økonomi- og lønteams styrer deres udgiftsstyringsprocesser. Vi tilbyder en ende-til-ende-løsning, der bruger AI og smart teknologi til at fange kvitteringer og fakturaer, hele vejen igennem til problemfri integration i Xero, Tally, QuickBooks og Sage, hvilket gør dit liv så nemt som muligt. Vores unikke teknologi hjælper virksomheder med at automatisere processer, finde dublerede kvitteringer og nemt autentificere krav, hvilket ofte sparer dem for tusindvis eller endda millioner i omkostninger hvert år. Platformen har over svimlende 120 avancerede funktioner at vælge imellem, og du betaler kun for dem, du abonnerer på. De bemærkelsesværdige for vores brugere er: 1. Du kan opbygge dit eget godkendelseshierarki, herunder godkendere på flere niveauer i platformen, med forbrugsgrænser. 2. Brug vores Google Mileage-funktionalitet og spar svimlende 27,8 % på de miles, der er hævet manuelt. 3. Vores 'regnskabsintegrationer' giver dig mulighed for at integrere med diverse regnskabssoftware på få minutter, dette inkluderer afsendelse af kvitteringer og brug af sporingskategorierne. 4. Vores 'Audit trail'-funktionalitet kan vise dig en komplet historik over en udgift, når du har brug for den - fra arbejdsgang, kvittering til godkendelseshistorikken. 5. Du kan indtaste forskellige skattesatser på en kvittering, så økonomichefer nemt kan adskille udgifter i deres relevante skattesatser. 6. Du kan tilpasse udgiftskategorier, der er unikke for din virksomhed. Du kan bygge din egen tilpassede eksportrapport, der fungerer for din organisation.

