Soldo gør refusioner forældede, én gang for alle, ved at samle Soldo-firmakort og vores udgiftsstyringsplatform. Medarbejderne skal aldrig bruge deres egne penge. Ingen spilder tid på manglende kvitteringer. Og økonomiteams har kontrol over virksomhedens udgifter. Med Soldo styrer du alle virksomhedens udgifter, og takket være integrationen med dit regnskabssystem kan du hurtigt og nemt afstemme udgifter. Du kan udstyre nogle eller alle medarbejdere, hele teams eller endda eksterne samarbejdspartnere med Mastercard® Soldo-kort, der bestemmer, hvem der har adgang til virksomhedens penge og reglerne for at bruge dem.

Websted: soldo.com

