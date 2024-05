Teampays alt-i-én-udgiftsstyring har indbyggede kontroller, der håndhæver din politik på forhånd og sætter dig i stand til at administrere alle virksomhedens udgifter ét sted. Mens økonomiteams bevarer total kontrol, får ledere og medarbejdere realtidssyn over det faktiske forbrug, hvilket giver dem mulighed for at foretage hurtige, kompatible køb. Teampay gør det nemt for alle i virksomheden at købe det, de har brug for, samtidig med at økonomiteamet får ro i sindet med automatiserede indkøbsarbejdsgange og afstemning. Med Teampay kan du administrere alle typer køb, foretaget af enhver, fra ende til ende. Medarbejdere elsker den ubesværede oplevelse, og økonomiteams kan trække vejret roligt, vel vidende at alle udgifter er forudkodet og forhåndsgodkendt. Teampay integreres direkte med Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite og Microsoft Dynamics 365 Business Central og Finance & Operations.

