Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Expensya er en løsning, der transformerer forbrugsstyring. Expensya-brugere kan administrere og behandle enhver form for udgift: onlinekøb, generelle omkostninger, udgiftsrapporter, fjernarbejde, dagpenge, kilometerudgifter og mere. Takket være dets overordnede funktioner og ekspertise, understøtter Expensya i øjeblikket mere end 5000 virksomheder og leverer en omfattende løsning til sine brugere, for fejlfri end-to-end styring af alle forretningsudgifter. Expensya integrerer også med dine bankkort, dit HR-system, dit ERP, dit regnskabssystem og din Travel manager. Expensya automatiserer hvert trin i processen, sparer tid og øger dit teams produktivitet Vores vision er at give den mest komplette, intuitive og skalerbare løsning.

Websted: expensya.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Expensya. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.