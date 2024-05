TripLog er en omfattende platform for kilometertal og udgiftsgodtgørelse designet til at reducere arbejdsomkostninger, øge produktiviteten og fjerne manuelle, besværlige processer fra ledelse og brugere. Vores iøjnefaldende funktioner omfatter automatisk sporing af kilometertal, registrering af OCR-kvitteringer, brugerdefinerede regler for hyppige ture, fritagelse for pendlerkørsel, automatiske beregninger af korteste afstand og overrapporteret udgiftsmarkering.

