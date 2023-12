Digivizer er en omfattende analyseplatform designet til at hjælpe virksomheder med at få mest muligt ud af deres investering i digital markedsføring. Vores platform gør det muligt for virksomheder af enhver størrelse at se alle deres sociale, søge-, betalte og webindsigter i et enkelt, let-at-følge dashboard uden at forlade platformen. Med Digivizer kan marketingfolk hurtigt træffe data-informerede beslutninger om, hvor de skal placere deres penge og energi. Tilbyder en gratis plan og en række andre betalte planer, herunder mere avancerede funktioner til Influencer-rapportering, bureauer og tværfaglige teams, har Digivizer en mulighed, der passer til alle virksomheder i enhver form og størrelse. Du kan sammenligne disse planer og inkluderinger i prisafsnittet nedenfor. Hvorfor vælge Digivizer? Vi er markedsledende med hensyn til overkommelighed i forhold til det, vores platform tilbyder. Med næsten alle større sociale medier, annoncemanager og webværktøjer tilgængelige som integrationer, kan du få en fuld 360* visning af din digitale marketingydelse. Team Digi er dine personlige fortalere for alt social og digital markedsføring. Vores specialister tilbyder 1:1 og gruppesupport om produktdetaljer, indsigtssessioner, strategi, rapportering; vi står altid til rådighed for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af vores produkt og din marketingstrategi på enhver måde, vi kan.

