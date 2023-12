DateMySchool er en online datingplatform rettet mod universitetsstuderende og alumner. Det kræver en universitets-e-mailadresse og hævder, at det kun tillader bekræftede studerende og alumner at deltage. Det giver brugerne mulighed for at filtrere efter skoler, afdelinger, enkeltpersoner og andre grupper fra at få adgang til deres profiler - underlagt den samme sikkerhedspolitik baseret på universitetets e-mailadresser.

Websted: datemyschool.com

