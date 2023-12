Chitkara University har implementeret Chalkpads ERP-løsning, som giver ledelse, lærere, studerende, forældre og alumner mulighed for nemt at forbinde, kommunikere, dele information og administrere information. Chalkpad arbejder aktivt med vores fakultet, medarbejdere og studerende i Chitkara for at identificere nye og effektive måder at bruge teknologi til at fuldføre deres akademiske mål. Det letter den innovative og fantasifulde brug af teknologier til at styrke undervisning og læring. Kritisk information, der er relevant for de studerende, gøres meget effektiv gennem denne kraftfulde informationsstyringsløsning. Chalkpad hjælper forældre med at holde sig ajour med deres afdelings fremskridt - med e-mail-opdateringer og onlineadgang til skemaoplysninger, karakterer/karakterer, gebyrbetalingsoplysninger, tilstedeværelsesoplysninger, vigtige meddelelser fra universitetet og kommentarer fra fakultetet. Chalkpad letter samarbejde og kommunikation mellem fakultetet, forældre, administratorer, studerende og alumner fra Chitkara University.

Websted: chitkara.edu.in

