Fishbowl er hvor fagfolk går for at forbinde og tale i en ny æra med fjernarbejde. Vælg mellem tusindvis af Industry, Community eller Company Bowls ("Grupper") og hav ægte samtaler med andre verificerede fagfolk, der arbejder i roller og brancher, der ligner din egen. Du kan deltage i forskellige skåle eller faggrupper med andre fra samme baggrund som dig selv for at få rigtig rådgivning, dele arbejdshistorier og netværke. Gå ikke glip af, hvad dine kolleger og kolleger siger.

Websted: fishbowlapp.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fishbowl. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.