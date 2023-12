Chartbeat er en teknologivirksomhed, der leverer data og analyser til globale udgivere. Virksomheden blev startet i 2009 og har hovedkontor i New York City, USA. Software-as-a-service-virksomheden (SaaS) integrerer kode på websteder for udgivere, medievirksomheder og nyhedsorganisationer for at spore brugere for at tjene penge på publikumsengagement og loyalitetsmålinger, så de kan træffe beslutninger om det indhold, der skal publiceres og promoveres på deres websteder. . I august 2010 blev virksomheden udskilt fra Betaworks som en separat enhed. Chartbeat er blevet både rost og kritiseret som et alternativ til Google Analytics for realtidsdata.

Websted: chartbeat.com

