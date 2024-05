BusinessMan ERP

BusinessMan - Business Manager Enterprise er et omfattende Business Management System (BMS) Det omfatter alle de virksomhedsledelsesfunktioner, du ville forvente at finde, plus mange yderligere funktioner, der ikke er inkluderet i mange andre typer virksomhedsstyringssoftware. BME bygger videre på den prisvindende BusinessMan Enterprise klient-server-løsning, som blev udviklet over en periode på mere end 25 år til det sted, hvor det i dag bruger de nyeste webteknologier for at give dig den ydeevne, fleksibilitet og rige funktioner behov, og samtidig give adgang fra alle platforme, der understøtter en moderne webbrowser.

Websted: businessmanerp.com

